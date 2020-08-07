شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجري المسحة الطبية لكورونا استعداداً لمواجهة المقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، اليوم الجمعة ، وذلك تطبيقاً لإجراءات اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم، استعداداً لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس، في اللقاء المؤجل من عمر الجولة 18 بمسابقة الدوري العام، التي عادت عجلتها إلى الدوران أمس الخميس بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

في سياق آخر، عقد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها بعد غد الخميس عقب فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

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وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.