تشكيل ليون الفرنسي المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة اقلدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق ليون الفرنسي مساء اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا .

تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

في حين تكون مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليون كالتالي..

حراسة المرمى: أنتوني لوبيش

خط الدفاع: فيرناندو مارسال –

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مارسيلو جيديش - جيسون ديناير

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - برونو جيماريش - جيف أديلايدي – رافائيل دا سيلفا

خط الهجوم: ممفيس ديباي - موسى ديمبيلي

تذاع مباراة يوفنتوس وليون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

وأنتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وليون بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف على ملعب غروباما ستايديوم الفرنسي .