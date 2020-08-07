كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة اقلدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق ليون الفرنسي مساء اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا .

تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

في حين تكون مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو

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بونوتشي - ماتيس دي ليخت - خوان كوادرادو.

خط الوسط: أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي.

تذاع مباراة يوفنتوس وليون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

وأنتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وليون بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف على ملعب غروباما ستايديوم الفرنسي .