تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة اقلدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق ليون الفرنسي مساء اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا .

موعد مباراة يوفنتوس وليون

تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق مباراة يوفنتوس وليون في

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تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

في حين تكون مباراة يوفنتوس وليون في

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون

تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي .

تذاع مباراة يوفنتوس وليون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

وأنتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وليون بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف على ملعب غروباما ستايديوم الفرنسي .