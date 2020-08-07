أهداف مباراة الوداد وبركان في الدوري المغربي “جدل تحكيمي وتقنية الفار تتدخل في كل شيء”

بفرمانات من تقنية الفار، نجح فريق نهضة بركان في قلب تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على ضيفه الوداد الرياضي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 20 من الدوري المغربي للمحترفين، في المباراة التي احتضنها الملعب البلدي بمدينة بركان، ليخطف المركز الثالث من غريمه التقليدي “مولودية وجدة”.

ورفع بركان رصيد نقاطه لـ 36 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الرجاء الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن الوداد المتصدر الذي بات مركزه الأول في خطر كبير إذا ما تمكن الرجاء من هزيمة أولمبيك آسفي يوم السبت.

وتعرض نهضة بركان للظلم في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، عندما ألغى الحكم “سمير الكزاز” ركلة جزاء تحصل عليها يوسف الزغودي بعد تعرضه لعرقلة واضحة وضوح الشمس داخل صندوق العمليات من مدافع الوداد “كومارا”.

وما هي سوى 10 دقائق وتلقى بركان صفعة قوية بتسجيل “كاسينجو” لهدف تقدم الوداد برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى.

لكن الفريق البرتقالي استعاد سيطرته على الكرة في منتصف الملعب، وبدأ في محاولة تعديل النتيجة، وساعده على ذلك طرد لاعب وسط الوداد “يحيى جبران” بالبطاقة الصفراء الثانية.

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ونجح بركان في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة جميلة من “عمر النمساوي” لتسديدة لعربي ناجي ارتدت من قدم أحد مدافعي الوداد داخل منطقة الجزاء.

وفي بداية الشوط الثاني، صحح الحكم خطأ الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء لصالح يوسف زغودي بسبب تعرضه لعرقلة داخل صندوق العمليات، ليسدد محمد عزيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 58.

إليكم فيديو أهداف مباراة الوداد وبركان في الدوري المغربي