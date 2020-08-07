في ليلة تألق المشاكس الزغودي..بركان يهزم الوداد ويُعيد آمال الرجاء في صدارة الدوري المغربي

نجح فريق نهضة بركان في قلب تأخره بهدف إلى فوز 1/2 على ضيفه الوداد الرياضي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 20 من الدوري المغربي للمحترفين، في المباراة التي احتضنها الملعب البلدي بمدينة بركان، ليخطف المركز الثالث من غريمه التقليدي “مولودية وجدة”.

ورفع بركان رصيد نقاطه لـ 36 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الرجاء الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن الوداد المتصدر الذي بات مركزه الأول في خطر كبير إذا ما تمكن الرجاء من هزيمة أولمبيك آسفي يوم السبت.

وتعرض نهضة بركان للظلم في الدقائق الخمس الأولى من المباراة، عندما ألغى الحكم “سمير الكزاز” ركلة جزاء تحصل عليها يوسف الزغودي بعد تعرضه لعرقلة واضحة وضوح الشمس داخل صندوق العمليات من مدافع الوداد “كومارا”.

وما هي سوى 10 دقائق وتلقى بركان صفعة قوية بتسجيل “كاسينجو” لهدف تقدم الوداد برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى.

لكن الفريق البرتقالي استعاد سيطرته على الكرة في منتصف الملعب، وبدأ في محاولة تعديل النتيجة، وساعده على ذلك طرد لاعب وسط الوداد “يحيى جبران” بالبطاقة الصفراء الثانية.

ملخص مباراة الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي “هدية ثمينة للرجاء لإقتناص الصدارة”

ونجح بركان في تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة جميلة من “عمر النمساوي” لتسديدة لعربي ناجي ارتدت من قدم أحد مدافعي الوداد داخل منطقة الجزاء.

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وفي بداية الشوط الثاني، صحح الحكم خطأ الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء لصالح يوسف زغودي بسبب تعرضه لعرقلة داخل صندوق العمليات، ليسدد محمد عزيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 58.

وكاد يوسف الزغودي يضيف الهدف الثالث برأسية، غير أن العارضة نابت عن حارس الوداد “أحمد رضا التكناوتي” الذي عانى الأمرين في هذا اللقاء بسبب النقص العددي.

وكان يوسف الزغودي بمثابة الصداع الدائم بالنسبة لمدافعي ولاعبي وسط الوداد بفضل سرعته العالية ومهاراته الفردية في المرور، وهذا ما مكنه من صناعة هدف الفوز وتهديد المرمى بأكثر من فرصة محققة للتسجيل، فضلاً عن لعبه لدور هام في طرد يحيى جبران ومن ثم تسببه في إنذار إبراهيم النقاش خلال الدقائق الأخيرة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء سيطر الوداد بالطول والعرض وكاد لاعبه البديل “يحيى عطية الله” يعدل النتيجة في مناسبتين، الأولى بتسديدة من 30 ياردة مرت جوار القائم الأيمن، والثانية بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أنقذها حارس مرمى بركان ببراعة.