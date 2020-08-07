بازل يجدد فوزه على فرانكفورت ويمضي نحو ربع النهائي

بلغ بازل السويسري ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف دون مقابل مساء الخميس في إياب دور الستة عشر.



وكان بازل فاز في مباراة الذهاب على منافسه الألماني بثلاثية نظيفة على أرض الأخير.



سجّل هدف المباراة الوحيد فابيان فراي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



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