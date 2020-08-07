ولفرهامبتون يسطر تأهلاً تاريخياً إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي



حقق ولفرهامبتون الإنكليزي إنجازاً تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ 1972، عقب تغلبه على أولومبياكوس اليوناني بهدف نظيف الخميس في إياب الدور ثمن النهائي. وكان ولفرهامبتون تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1971-1972 قبل الخسارة أمام مواطنه توتنهام. وسجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 8، علماً بأن الفريقين كانا قد تعادلا ذهاباً في اليونان (1-1). Advertisements ويشارك ولفرهامبتون قارياً للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 حين خرج من الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي على يد إيندهوفن الهولندي. وبدأ الفريق الإنكليزي عودته القارية هذا الموسم بدورين تمهيديين وآخر فاصل (ست مباريات) قبل أن يتأهل إلى الدور الثاني عن مجموعة ضمت براغا البرتغالي وبشكتاش التركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ثم إلى ثمن النهائي على حساب إسبانيول الإسباني. المصدر: فرانس برس

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