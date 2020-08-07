رياضة | محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير موهوب الفريق الكروي الأول، محمد شريف لاعب القلعة الحمراء المُعار إلى إنبي البترولي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير محمد شريف في الأهلي

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تحدثت مصادر صحفية، ام محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار لفريق إنبي، بدأ في البحث عن عرض جديد في السعودية أو الإمارات أو أحد الدوريات الأوروبية، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وتلقى محمد شريف عرضا في الفترة الأخيرة، للاحتراف في الدوري السعودي، عبر بوابة الاتفاق، ولكنه لم يكلل بالنجاح، بسبب أزمة النادي السعودي مع الأهلي، بسبب المغربي وليد أزارو.

وكلف شريف، بعض وكلاء اللاعبين، بالبحث عن عرض خارج مصر سواء في الخليج أو أوروبا، للرحيل عن بسبب صعوبة عودته للأهلي بالموسم المقبل في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، والوافد الجديد طاهر محمد طاهر، بجانب اقتراب النادي من شراء عقد رمضان صبحي.