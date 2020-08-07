رياضة | فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.

وتابع: "سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة".

وأضاف: "سموحة قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".