رياضة | نجم مانشستر يقترب من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يقترب من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن موقف النجم الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، من العروض المقدمة لهو من الدوري الإيطالي.

وينتهي عقد صاحب ال 34 عاما مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، ويسرحل عن أسوار الفريق إلي النادي الذي يختاره مجاناً.

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ووفقاً لما ورد بصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن سيلفيا وافق على الإنتقال إلي لاتسيو مع مطلع الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة أن شقيق سيلفا ذهب للمركز الرياضي للاتسيو، ووضح لمسؤولي لنادي العاصمة بقبول نجم مانشستر سيتي العرض.

وأشارت الصحيفة أن يوجد العديد من الشروط التي يجب الاتفاق عليها، و أكدت على أن سيلفا سيأكد قراره النهائي يوم الأحد القادم.