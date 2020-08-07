رياضة | فرج عامر: أتمنى ضم هذا الرباعي من الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: أتمنى ضم هذا الرباعي من الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن يتمنى تواجد كل من رمضان صبحي وأليو ديانج وجونيور اجاي وأشرف بن شرقي مع سموحة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه رمضان صبحي أفضل لاعب في الدوري المصري وأنه يتمني استمراره مع الأهلي حتي الأولمبياد.

وتابع: "مدير فني أجنبي حرم سموحة من التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" وانفعلت عليه في ملعب برج العرب".