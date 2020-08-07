رياضة | فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رفضه التام لأي إهانة يتعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وغنه قيمة وقامة ورمز من رموز الكرة المصرية.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن سموحة نادي القرن في الاسكواش والأهلي نادي القرن في الاسكواش.

وتابع: "أشجع أي نادى مصري يلعب في إفريقيا، وأتمني أن يصل الأهلى والزمالك إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا"

وأضاف: "الجوهري وحسن شحاته أفضل المدربين المصريين بالنتائج ولكن هيديكوتي أفضل مدرب في تاريخ مصر".