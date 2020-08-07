رياضة | فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رفضه التام لأي إهانة يتعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وغنه قيمة وقامة ورمز من رموز الكرة المصرية.
وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن سموحة نادي القرن في الاسكواش والأهلي نادي القرن في الاسكواش.
وتابع: "أشجع أي نادى مصري يلعب في إفريقيا، وأتمني أن يصل الأهلى والزمالك إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا"
وأضاف: "الجوهري وحسن شحاته أفضل المدربين المصريين بالنتائج ولكن هيديكوتي أفضل مدرب في تاريخ مصر".