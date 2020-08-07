رياضة | بازل يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بازل يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بازل السويسري في حسم بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني. والتقى الفريقان في إياب دور الـ 16 لمنافسات اليورباليج على ملعب "سانت جاكوب بارك". هدف الفوز سجله فابيان فراي لصالح بازل في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 88. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بازل بثلاثية دون رد، وبذلك يتأهل بازل لربع نهائي الدوري الأوروبي

Advertisements