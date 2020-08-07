رياضة | التعاون السعودي يرفع شكوى ضد لجنة الاحتراف باتحاد القدم بسبب السواط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يرفع شكوى ضد لجنة الاحتراف باتحاد القدم بسبب السواط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مسئولو نادي التعاون بشكوى على لجنة الاحتراف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب موافقتها على مشاركة عبدالمجيد السواط في تدريبات اتحاد جدة.

جاء ذلك حسب ما أوضح عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون، لبرنامج "الديوانية"، قائلا، "تقدمنا بشكوى على لجنة الاحتراف بسبب موافقتها على طلب نادي الاتحاد بخصوص اللاعب عبدالمجيد السواط".

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وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، باصدار قرار بالموافقة على مشاركة "عبدالمجيد السواط" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع فريقه في التدريبات الجماعية، أول أمس.

يشار إلى أن اللجنة ذاتها كانت ألزمت اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق التعاون، في شهر يوليو الماضي، بعد أن شارك في المعسكر التدريبي الخاص بالاتحاد، وهو ما خلق أزمة بين الناديين بشأن أحقيتهم في الحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، كان أعلن رسمياً، التعاقد مع السواط،لمدة ثلاثة مواسم، في نهاية شهر يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة مع التعاون التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه، حيث انتهي عقده مع "السكري" في شهر يونيو الماضي.