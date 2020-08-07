شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط العامة لانطلاق بطولات التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو عن الشروط العامة لعودة النشاط في مختلف البطولات ، و أولها ان يتم تسليم تقرير طبى يفيد أن اللاعب لائق طبيا ، وكذلك تسليم المسحة التشخيصية للمشاركين سواء لاعب او مدرب او ادارى ، لتفيد خلو المشاركين من كورونا ، على أن يكون تاريخ المسحة قبل المنافسات بحد اقصى 72 ساعة .

ومن بين الشروط ايضا التزام المدربين بالاماكن المخصصة وارتداء الكمامة الطبية ولن يسمح لاى فرد التواجد بالصالة حالة عدم ارتداء الكمامة كما لن يسمح بدخول الجماهير ودخول صالة المنافسات الا لحاملى بطاقات التعارف الصادرة من الاتحاد ، مع التزام الأندية و الهيئات بتوفير المطهرات والكمامات الطبية الوقائية للاعبيها و الأجهزة الفنية و الإدارية

التايكوندو أعلن خلال الساعات الماضية عن الشروط الفنية والطبية والإدارية لبطولة الجمهورية للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة والتي يستحق عنها الحافز الرياضى، ومن الشروط التي أعلنها الاتحاد أن يكون اللاعب حاصل على درجة الحزام الأزرق و الأحمر والأسود، ويتم احتساب الترتيب العام بنظام الميداليات، وتقام لبطولة بنظام المغلوب من مرة واحدة ويطبق القانون الدولى.

ويوفر اتحاد التايكوندو واقى الصدر وواقى الرأس على أن يوفر اللاعب أو النادى واقى اليد والساق والأسنان إجباريا على أن تكون الأدوات معتمدة طبقا لوائح الاتحاد الدولى، ويجب أن يكون النادى واللاعب والمدرب مسددين لآخر اشتراك سنوي بالاتحاد.