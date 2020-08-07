شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يحتفل "بسنة أولى جواز": عيد زواج سعيد يا أم هايا القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللاعب مصطفى فتحى، نجم نادى الزمالك، بعيد زواجه الأول الذى يحل اليوم الجمعة، السابع من أغسطس، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من حفل الزفاف العام الماضى، صحبها بتعليق: "عيد زواج سعيد يا أم هايا القمر".





وكان النجم مصطفى فتحى، وزوجته، رزقا منذ عدة أيام بمولودتهما الأولى التى أطلقا عليها اسم "هايا"، ونشر فتحى عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من داخل المستشفى مع طفلته بعد ولادتها مباشرة، قائلا: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقنى الله بمولوده اسميتها هايا مصطفى فتحى، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.. الحمد لله".





من ناحية أخرى، كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، غياب مصطفى فتحى عن اللقاء الأخير الذى أقيم مساء أمس الخميس، أمام النادى المصرى البورسعيدى، قائلا: "مصطفى فتحى لاعب موهوب جدا ولكنه كان يعانى من بعض الإصابات الخفيفة ونسعى لتجهيزه حتى يكون مع الفريق فى الموسم بالكامل".

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وانتهت مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الـ 14 بالدورى بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء فى الدقيقة 55 ليصل الزمالك للنقطة 34 ويحتل المركز الثانى مؤقتا، ومباراة اليوم هى الأولى رسميا عقب العودة من التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.