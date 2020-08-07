شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يخضعون لاجراء المسحة الطبية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو فريق طنطا لاجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كيورونا غدا السبت و ذلك قبل التوجه الى القاهرة و لدخول في معسكر مباراة بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز .

ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوى ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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ومن جهة أخرى، وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية، وعلى ذلك قامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.

و يواصل فريق بيراميدز أداء تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه اليوم الأحد، تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر استكماله بعدما تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المحدد أن تُقام المباراة يوم 10 أغسطس الجارى على استاد الدفاع الجوى.