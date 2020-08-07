شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: اللى ملعبش في الأهلى ملعبش كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير كمونة مدافع النادى الأهلى السابق، أن النادى الأهلى منظومة ناجحة ومختلفة عن باقى أندية العالم، واللى ملعبش في الأهلى ملعبش كورة نهائي.

وقال سمير كمونة خلال حواره مع هانى رمزى في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "اللى ملعبش في النادى الأهلى ملعبش كورة، والأهلى منظومة ناجحة ودائما بيلعب على البطولات وهو بطل القرن بإنجازاته وتاريخه والأهلى خيره على كل أبنائه ولاعبيه وأضاف الكثير لنا وهو سبب شهرتنا وهو السبب في وصولى للعالمية".

وأضاف سمير كمونة: "أن هانى رمزى ساعدنى كثيرا خلال فترة احترافى في كايزر سلاوتن الألماني، وهو السبب في اختيارى لهذا الفريق خاصة أننى كنت أمتلك 3 عروض، ولكن كايزر سلاوتن كان الأفضل ماديا".

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وتابع سمير كمونة: أن فترة النادى الأهلى كانت مميزة جدا وحصلت على بطولة الدورى في السنتين بعدما بدأت مع ناشئى نادى المقاولون ثم الفريق الأول وخدت كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية، ومن الأهلى احترفت فى كايزر سلاوتن سنتين، ثم قونيا سبورت ثم العودة للأهلى 3 سنوات، ثم رحلت عام 2003 إلى الاتحاد سنة والمصرى سنتين مع التوأم وبتروجت آخر سنة فى مسيرتى.

وعن فايلر، قال مدافع الأهلى السابق: إن فايلر يسير بخطى ثابتة مع الأهلى ولا يعتمد على النجم الواحد، ووسع من اختياراته ويمتلك العديد من الاختيارات في كل المراكز، كما أنه طور من الأداء الهجومى للأهلى وقادر على حسم البطولة في أقرب فرصة، ومن وجهة نظرى أنه حسم البطولة ولكن حسابيا لسه".