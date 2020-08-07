شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رفضت التعاقد مع حمدى فتحى.. و حسام حسن تلقى عرضًا بـ1.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري حاليا ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري بشكل رسمى قائلا " حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار و تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي".
وأوضح فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أفضل المدربين المصريين وإنهم أنقذوا نادي سموحة من الهبوط و عن أسباب رحيل التوأم عن صفوف الفريق السكندري قائلا "التوأم رحلا عن تدريب سموحة بسبب عدم قدرة اللاعبين علي تنفيذ فكرهما التدريبي".
وأشار رئيس نادي سموحة إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة و لم نرفض تواجده في سموحة قائلا "الأهلي والزمالك يمتلكان كنز من اللاعبين الشباب، وهناك نجميّن كبار في الدوري المصري سيلعبان لسموحة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر".
وأختتم فرج عامر حديثة إن الزمالك أقوي نادي في مصر حاليًا وإنه أقوى أيضًا من اتحاد الكرة و أن مسئولى الجبلاية يرفضون رابطة الاندية المحترفة لرغبته في السيطرة على إدارة الدوري قائلا "الأهلي هو نادي القرن الإفريقي فالموضوع حُسم من 20 عام وما يحدث حاليًا هدفه اثارة الجدل في وسائل الاعلام".
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