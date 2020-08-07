شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رفضت التعاقد مع حمدى فتحى.. و حسام حسن تلقى عرضًا بـ1.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري حاليا ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري بشكل رسمى قائلا " حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار و تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي".

وأكد فرج عامر إن الرباعي حسين الشحات ومحمد فاروق وحمدي فتحي، ومحمود علاء لاعبو الاهلى و الزمالك و بيراميدز اقتربوا في فترة من الفترات للإنضمام إلى صفوف النادي السكندري قائلا " حسين الشحات كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال لسموحة قبل اللعب لمصر للمقاصة و اتفقت علي كافة تفاصيل انتقال محمد فاروق لاعب المقاولون العرب السابق لسموحة .. لكن وكيل اللعب حول وجهته إلي الأهلى و أنهيت صفقة محمود علاء أثناء لعبه لحرس الحدود .. لكنه فضل الانتقال إلي وادي دجلة و حمدي فتحي كان قريب من اللعب لسموحة وقت أن كان لاعبًا بدمنهور .. لكن المدير الفني رفض التعاقد معه وقتها".

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أفضل المدربين المصريين وإنهم أنقذوا نادي سموحة من الهبوط و عن أسباب رحيل التوأم عن صفوف الفريق السكندري قائلا "التوأم رحلا عن تدريب سموحة بسبب عدم قدرة اللاعبين علي تنفيذ فكرهما التدريبي".

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وأشار رئيس نادي سموحة إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة و لم نرفض تواجده في سموحة قائلا "الأهلي والزمالك يمتلكان كنز من اللاعبين الشباب، وهناك نجميّن كبار في الدوري المصري سيلعبان لسموحة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر".

وأختتم فرج عامر حديثة إن الزمالك أقوي نادي في مصر حاليًا وإنه أقوى أيضًا من اتحاد الكرة و أن مسئولى الجبلاية يرفضون رابطة الاندية المحترفة لرغبته في السيطرة على إدارة الدوري قائلا "الأهلي هو نادي القرن الإفريقي فالموضوع حُسم من 20 عام وما يحدث حاليًا هدفه اثارة الجدل في وسائل الاعلام".