شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حلبية: مستاء من مستوى حكم مباراة المصري والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري أنه مستاء من مستوى حكم مباراة المصري والزمالك تغاضى عن طرد لاعب الزمالك بخلاف ركلة جزاء واضحة وخالف قرار الفار وما الحل فيما يحدث.
فجر مفاجأة بأن عبد الظاهر السقا تحدث مع محمد عادل بعد المباراة وأكد له أنها ركلة جزاء ولكن قراره هو احتساب خطأ عكسي على لاعب المصري.
أضاف أن محمد عادل حرمني من اللعب ضد الزمالك وهو منقوصا لاعب بسب عدم طرد لاعب الزمالك.
فاز فريق الزمالك على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 1/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 34 ليقفز للمركز الثانى ، في جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد المصرى عند النقطة 20 محتلاً المركز الـ عاشر ..
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