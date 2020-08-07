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فى أول مباراة بعد استئناف الدورى.. الزمالك يفوز على المصرى بهدف محمود علاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بهدف دون رد، على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة رقم 14 من عمر الدوري.

 

سجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد، اللاعب محمود علاء في الدقيقة 55، معلنًا فوزًا غاليًا للقلعة البيضاء في أول مباراة عقب التوقف بسبب فيروس .

 

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 34 في وصافة ، وخطف الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

احتفال محمود
احتفال محمود

 

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

 

الجهاز الفنى للزمالك
الجهاز الفنى للزمالك

 

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

 

الفريق الطبى
الفريق الطبى

 

تعقيم كرة المباراة
تعقيم كرة المباراة

 

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تعليمات كارتيرون للاعب عبد الشافى
تعليمات كارتيرون للاعب عبد الشافى

 

ستاد برج العرب
ستاد برج العرب

 

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

 

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 

كارتيرون
كارتيرون

 

كريم العراقى
كريم العراقى

 

مباراة الزمالك والمصرى
مباراة الزمالك والمصرى

 

محمد ابو جبل
محمد ابو جبل

 

مصطفى محمد (2)
مصطفى محمد (2)

 

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 

هدف محمود علاء
هدف محمود علاء

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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