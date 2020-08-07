شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول مباراة بعد استئناف الدورى.. الزمالك يفوز على المصرى بهدف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بهدف دون رد، على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة رقم 14 من عمر الدوري.

سجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد، اللاعب محمود علاء في الدقيقة 55، معلنًا فوزًا غاليًا للقلعة البيضاء في أول مباراة عقب التوقف بسبب فيروس كورونا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 34 في وصافة الدوري المصري، وخطف الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.



احتفال محمود



أحمد سيد زيزو



الجهاز الفنى للزمالك



الحكم محمد عادل



الفريق الطبى



تعقيم كرة المباراة

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تعليمات كارتيرون للاعب عبد الشافى



ستاد برج العرب



فرجانى ساسى



فريق الزمالك



كارتيرون



كريم العراقى



مباراة الزمالك والمصرى



محمد ابو جبل



مصطفى محمد (2)



مصطفى محمد