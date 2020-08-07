شكرا لقرائتكم فرج: غلطتي مسمعتش كلام جوزيه اني ألعب "باك لفت".. وتجربة الزمالك لا تحتسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق أن محمود صالح نجم الأهلي أن أكثر مدرب ساعده في الكرة وهو الوحيد الذي وظفني في المركز الذي احترفت به في أوروبا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: لن أنسى موقف كان لدي أزمة مالية وقلت لمحمود صالح والدي لديه أزمة في عمله وكلم مدير النادي محرم الراغب واتصل بي في التليفون وتحدث معي وقالي تعالى في التحرير وجهز لي 5 آلاف جنيه والراغب قالي محمود صالح بيتكلم عنك كلام كبير والـ الاف دول لبلا رجعة وده من المواقف التي لا انساها لمحمود صالح والراغب وللأهلي.

شدد: أفضل فترات حياتي كانت في الاسماعيلي لأنني احترفت منه ولعبت منتخب مصر، وعماد سليمان وريكاردو أكثر الدربين الذين ساعدوني في الفريق الأول مع الاسماعيلي ، متابعا: " تعرضت للظلم في نهاية علاقتي مع الإسماعيلي ولم أنسجم مع علاء عبد العال في الداخلية".

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أردف: لم أكن محظوظ.. التجنيد حرمني من استكمال مشواري مع سوشو الفرنسي وليرس البلجيكي كانت تجربة ناجحة ولكن حظي السيء انني جاءني عرض من اندرلخت البلجيكي وتعرضت لقطع في الرباط الصليبي بعد المباراة بيوم.

أوضح: كنت أستحق أكثر مما حدث ولكن قد تكون الظروف لم تساعدني أو تدلعت شوية أو المدربين لم يساعدوني، مؤكدا: "لم أسمع كلام مانويل جوزيه في اللعب كظهير أيسر بعد العودة من فرنسا وهو كان له رؤية وكن لاعب صغير وقال لي لو لعبت في هذا المركز خهيكون لي شأن وانا زعلت وهو بيتضايق من اللي بيقلب وشه

استطرد: "بعدها بسنين أصبحت باك لفت في الاسماعيلي وقابلني جوزيه بعدها في الممر واحنا نازلين الماتش وقالي فاكر لما قلتلك العب باك لفت وكان لازم اسمع كلامي في هذا الوقت، مضيفا: "تجربة الزمالك لا تحتسب في مسيرتي فقد فشلت من قبل أن تبدأ، وأخبرت ادارة الزمالك بعدم رغبتي في الاستمرار وتنازلت عن مستحقاتي من أجل الرحيل".