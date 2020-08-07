شكرا لقرائتكم سمير فرج: الأهلي بطل الدوري وتركيزه على النجمة التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق كواليس نصائحه إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "مصطفى كان معايا في الداخلية كان جاي ولد صغير محدش عارفه وكان فيه حاجة مش موجودة في اللي موجودين دخل اوضة اللبس وقلت له خد تعالى قالي نعم قلت له لو عندك دم تبقى سبب في بقاء الداخلية انت سريع وقوي وشويط وهيدرز وكرتك عالية وتعتبر مهاجم كامل وخلص لنا كام ماتس واستمرينا في الممتاز بفارق نقطة".

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: "عمرو جمال وباسم مرسي طلعوا نفس طلعة مصطفى محمد واتمنى يحافظ على نفسه لأنه مهاجم مصر الأول، مضيفا" "الأهلي والزمالك ويراميدز والاسماعيلي أبرز المستفيدين من عودة الدوري".

Advertisements

شدد على أن الأهلي بطل الدوري هذا الموسم وعنده فرقتين على مستوى عالي واموره مستقرة وهو بطل الدوري هذا الموسم، مشيرا إلى أن بطولة افريقيا هي من ترضي غرور الاهلي وتركيزه على النجمة التاسعة هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري.

أوضح أن الزمالك يستهدف من الدوري المشاركة في دوري الابطال في الموسم القادم ولو حقق البطولة الافريقية هذا الموسم سيحقق انجازا تاريخيا.