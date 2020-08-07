موعد مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلي نظيره نادى إنبي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعادت منافسات الدوري المصري من جديد، بعد فترة توقف طويلة لعدة أشهر، وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي





تُقام مباراة الأهلي وإنبي في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي



ستُذاع مباراة الأهلي وانبي على قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد إنبي





يأمل نادى الأهلي في مواصلة نغمة الانتصارت في مستهل مشواره ببطولة الدوري المصري بعد استئناف المسابقة، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 في تاريخه.

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وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادا للدورى، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

الاهلى وإنبي



في المقابل، يرغب فريق انبي في تحقيق نتيجة إيجابية، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

واستعد إنبي لعودة بطولة الدوري المصري بخوض مباراتين وديتين، حيث حقق الفوز على مصر المقاصة برباعية لهدفين، وتعادل أمام نادي مصر بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعهما من 16 فوزًا متتاليًا، بينما يتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.