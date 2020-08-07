شكرا لقرائتكم فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الزمالك أقوي نادي في مصر حاليًا وإنه أقوى أيضًا من اتحاد الكرة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة يرفض رابطة الاندية المحترفة لرغبته في السيطرة على إدارة الدوري.

وتابع: "الأهلي هو نادي القرن الإفريقي فالموضوع حُسم من 20 عام وما يحدث حاليًا هدفه اثارة الجدل في وسائل الاعلام".

وأوضح رئيس نادي سموحة، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة، موضحا أن صالح جمعة لاعب كبير ولم نرفض تواجده في سموحة>

وتابع: "الأهلي والزمالك يمتلكان كنز من اللاعبين الشباب، وهناك نجميّن كبار في الدوري المصري سيلعبان لسموحة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر".

وشدد رئيس نادي سموحة، إن الرباعي حسين الشحات ومحمد فاروق وحمدي فتحي، ومحمود علاء، اقتربوا في فترة من الفترات للإنضمام إلى صفوف النادي السكندري، قائلا، أن حسين الشحات كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال لسموحة قبل اللعب لمصر للمقاصة.

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وتابع: "اتفقت علي كافة تفاصيل انتقال محمد فاروق لاعب المقاولون العرب السابق لسموحة .. لكن وكيل اللعب حول وجهته إلي الأهلى".

وأضاف: "أنهيت صفقة محمود علاء أثناء لعبه لحرس الحدود .. لكنه فضل الانتقال إلي وادي دجلة".

وأتم: حمدي فتحي كان قريب من اللعب لسموحة وقت أن كان لاعبًا بدمنهور .. لكن المدير الفني رفض التعاقد معه وقتها".

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن يتمنى تواجد كل من رمضان صبحي وأليو ديانج وجونيور اجاي وأشرف بن شرقي مع سموحة، موضحا أن رمضان صبحي أفضل لاعب في الدوري المصري وأنه يتمني استمراره مع الأهلي حتي الأولمبياد.

وختم: "مدير فني أجنبي حرم سموحة من التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" وانفعلت عليه في ملعب برج العرب".