شكرا لقرائتكم فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم.

وتابع: "من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".

أشار فرج عامر: "استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة".

وتابع رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري بالوقت الجاري.

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وأكد، أن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري.

وأردف: حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار".

وأتم: "حسام حسن تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي".

وزاد، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أفضل المدربين المصريين وإنهم أنقذوا نادي سموحة من الهبوط، كاشفا عن أسباب رحيل التوأم عن صفوف الفريق السكندري.

وأوضح: "التوأم رحلا عن تدريب سموحة بسبب عدم قدرة اللاعبين علي تنفيذ فكرهما التدريبي".