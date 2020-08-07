شكرا لقرائتكم فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.

وتابع: "سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة".

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وأضاف: "سموحة قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستعيد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".

وأردف رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشأن التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم.

وأكد محمد فرج عامر، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم، قائلا: "من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".