شكرا لقرائتكم المصري: خاطبنا اتحاد الكرة لمنع محمد عادل من إدارة مبارياتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري أنه مستاء من مستوى حكم مباراة المصري والزمالك تغاضى عن طرد لاعب الزمالك بخلاف ركلة جزاء واضحة وخالف قرار الفار وما الحل فيما يحدث.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: المصري لن يسكت على الظلم التحكيمي الذي تعرض له في مباراة الزمالك، مشددا على أن فريقه لن ينسحب من الدوري وأرسلنا خطاب للجنة الحكام نطلب عدم تكليف محمد عادل بإدارة مبارياتنا مجدداً.

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فجر مفاجأة بأن عبد الظاهر السقا تحدث مع محمد عادل بعد المباراة وأكد له أنها ركلة جزاء ولكن قراره هو احتساب خطأ عكسي على لاعب المصري.

أضاف أن محمد عادل حرمني من اللعب ضد الزمالك وهو منقوصا لاعب بسب عدم طرد لاعب الزمالك.