رباعية للهلال أمام النصر تقرّبه من اللقب

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الرياض: قطع الهلال خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه الكبير على مطارده المباشر النصر حامل اللقب 4-1 الاربعاء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في ختام منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

وتناوب على تسجيل أهداف الهلال الإيطالي سيباستيان جوفينكو (35)، الفرنسي بافيتيمبي غوميس (55 من ركلة جزاء و 80) والبرازيلي كارلوس إدواردو (60)، فيما سجل هدف النصر الوحيد سلطان الغنام (45).

ورفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الذي بقي على رصيده السابق 45 نقطة.

وبات الهلال بحاجة إلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع ليتوّج باللقب دون النظر لنتائج منافسه.

وفرض الهلال أسلوبه على معظم مجريات الشوط الأول وكان صاحب المبادرة الهجومية عندما صوّب جوفينكو كرة قوية حولها الحارس الأسترالي براد جونز للركنية (19).

ورد النصر بواسطة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي صوّب كرة من على مشارف منطقة الجزاء ولكنها اعتلت العارضة (23).

ومن هجمة منسقة، نجح الهلال في افتتاح التسجيل عندما لعب سالم الدوسري كرة عرضية استقبلها جوفينكو ولعبها أرضية زاحفة الى يمين جونز (35).

وتهيأت فرصة محققة للنصر لتعديل النتيجة ولكن دفاع الهلال تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة الخطر (38).

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، ادرك النصر التعادل عندما أرسل سلطان الغنام كرة قوية استقرت في المقص الأيمن للحارس عبدالله المعيوف (45). ومع انطلاقة الشوط الثاني، تحسن أداء النصر ولكن الهلال تحصل على ركلة جزاء نفذها غوميس قوية الى يمين جونز (55).

وبعد خمس دقائق عزز الهلال تقدمه بهدف ثالث عندما استغل إدواردو دربكة أمام المرمى ولعب الكرة داخل الشباك (60).

وتهيأت فرصة للنصر لتقليص الفارق ولكن كرة المغربي نورالدين أمرابط ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (67).

تمكن الهلال من إضافة هدف رابع عندما استقبل غوميس كرة عرضية ولعبها مباشرة داخل المرمى (80).

الشباب يتغلب على الوحدة والإتفاق يخطف الفوز من العدالة

حقق الشباب انتصاراً كبيراً بفوزه على الوحدة 3-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

سجل ثلاثية الشباب البرازيلي سيبا جونيور (34 من ركلة جزاء) والسنغالي ماكيتي ديوب (45 من ركلة جزاء و 67).

ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز السابع، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 39 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

ولم يظهر الشوط الأول بالشكل المأمول على الصعيد الفني، ولكن الشباب نجح في الحصول على ركلة جزاء نفذها سيبا الى يسار عبدالله الجدعاني (34).

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وفي الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط، عزز الشباب تقدمه بهدف ثان من ركلة جزاء أيضا تقدم لتنفيذها ديوب ولعبها قوية الى يمين الجدعاني (45).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين وتمكن الشباب من إضافة هدف ثالث إثر هجمة منسقة وصلت لديوب الذي واجه المرمى وصوب داخل الشباك (67)، قبل أن يكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج مدافعه البرازيلي ريناتو تشافيز بالبطاقة الحمراء (76).

وكاد الشباب يسجل هدفاً رابعاً ولكن كرة عبدالله الحمدان مرت بجوار القائم (82). وفي الدقائق الأخيرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء للسنغالي الفريد ندياي ليكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين.

وخطف فريق الاتفاق نقاط لقائه بالعدالة اثر الفوز 1-صفر على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء.

سجل للاتفاق سعيد الربيعي (38)، ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما بقى العدالة على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الاخير.

ومن ركلة ركنية عبر محمد الكويكبي تصل الكرة للربيعي الذي يرسل الكرة هدفا اتفاقيا (38).

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 23 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الثلاثاء

الفتح - الفيحاء 2 - 0

أبها - الاتحاد 2 - 1

الرائد - ضمك 3 - 0

الفيصلي - التعاون 2 - 1

الأهلي - الحزم 4 - 2

الأربعاء

الوحدة - الشباب 0 - 3

العدالة - الاتفاق 0 - 1

النصر - الهلال 1 - 4