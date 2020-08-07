شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: هطلب 35 مليون جنيه راتب سنوي لو كنت لاعبا في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صديق، نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، عن الراتب الذي كان سيطلبه اذا كان لاعبا في صفوف الأهلي حاليا،وقال محمد صديق في تصريحات تليفزيونية "لو كنت لاعبا في الأهلي بالوقت الجاري كنت سأطلب 35 مليون جنيه كراتب في عقدي مع الأهلي"، وأوضح: "عقدي سيكون 3 سنوات وسأطلب 10 مليون جنيه صافي بدون ضرائب في الموسم الواحد"

Advertisements وقال محمد صديق أن أحمد فتحي لاعب الاهلى لا يصلح للعب في مركز المدافع بينما محمد هاني لاعب الفريق أفضل منه"، والسبب فى ذلك أن فتحى يرغب فى التقدم للشق الهجومي كثيرا". رغم أنه من أفضل اللاعبين فى مصر خلال السنوات الماضية . وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي وأسامة جلال، أشار صديق : "أسامة جلال أفضل للأهلي من حجازي من وجهة نظري ف أسامة سيكون إضافة للاحمر أكثر من حجازي"

كان محمد صديق مدافع الأهلي الأسبق، أعلن ندمه على اتخاذ قرار الانتقال للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك، بعدما لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء لعدة سنوات خلال مطلع الألفية، قبل أن ينتقل للأهلي عام 2006، ليفجر موجة من الغضب الاهلاوى تجاه اللاعب حيث اتهمه الكثيرون بالتقليل من المارد الأحمر صاحب الرصيد الأكبر في بطولاته مع الساحرة المستديرة .

وقال محمد صديق في تصريحات تلفزيونية: "لم أندم على لعب الكرة في الأهلي لأنه نادي كبير ويصنع تاريخ أي لاعب، لكني ندمت على التفكير في اللعب للأهلي، بسبب ما عانيت منه بعد الاعتزال في النادي"