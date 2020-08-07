بعد تأجيل مباراتهم بالدوري ..الإنتاج الحربي يواجه نادي مصر ودياً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واقعة غريبة اتفق الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي مع نظيره بنادي مصر على خوض مباراة ودية بين الفريقين غدا الجمعة على ملعب المصانع الحربية في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري.

وكان الانتاج الحربي طلب تأجيل مباراته مع نادي مصر بسبب إصابة بعض لاعبيه بكورونا قبل أن يتفق الفريق العسكري مع نادي مصر على مواجهته وديا غدا.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرًا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد بأن حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات.

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وأضاف الزناتي أن تأجيل مباراة الإنتاج ومصر أف سي لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات وانتظام المسابقة، حيث إن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى ، فضلاً عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور ال 16، ما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة.

كما شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار.

وكان الاتحاد المصري قد فضَّل عدم التسرع في اتخاذ قرار التأجيل الا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين من الإنتاج الحربي لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها.