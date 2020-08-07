ملف الخميس.. إصابة الشيخ.. فوز الزمالك.. وجاهزية حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس 6 أغسطس:
المصري: لنا ركلة جزاء مستحقة أمام الزمالك ومبرر الحكم غير مقنع
العشري: كنا أفضل من الزمالك.. الهدف من خطأ ساذج.. ونستحق التعادل
أمير مرتضى: البداية مهمة.. وبنشرقي وأوناجم قد يشاركان في المباريات المقبلة
كارتيرون: هدفنا التأهل لدوري الأبطال.. ولم نظهر بشكل جيد لكن فزنا
ميدو ينتقد حكم مباراة الزمالك والمصري
مصدر لمصراوي: استدعاء هيدرسفيلد لرمضان صبحي "طبيعي"
حمدي فتحي: لا أعانى من أي أعراض وجاهز لمواجهة إنبي
أجايي: أتمنى رد الجميل لجماهير الأهلي
الزمالك يخطف فوزاً مهماً أمام المصري ويقفز للمركز الثاني
إصابة أحمد الشيخ في مران الأهلي
الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لاستئناف الدوري
عبدالحفيظ: أجايى يستطيع المشاركة أمام إنبي والإصابة تبعد ياسر إبراهيم
مدير الكرة بإنبي يتحدث عن.. مصير أسامة جلال.. مواجهة الأهلي.. وشرطان لضم صالح جمعة
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