المصري: لنا ركلة جزاء مستحقة أمام الزمالك ومبرر الحكم غير مقنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح عبدالظاهر السقا المدير الرياضي في المصري البورسعيدي بأنهم استحقوا الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن مؤجلات دوري We الممتاز.
وقال السقا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس الفضائية عقب الخسارة أمام الزمالك: "الزمالك يبقى الزمالك، نعم هناك غيابات مؤثرة لكنه على كل حال فريق كبير ويضم عناصر جيدة."
وتابع: "اعتراضنا الوحيد على كرة الـVAR التي راجعها حكم المباراة محمد عادل، وفي النهاية احتسبها خطأ على المصري."
وأضاف: "سألت حكم المباراة على اللعبة وقال لي أن هناك خطأ وأطلق صافرته على اللعبة من البداية وشرح لي الأمر لكني لم أقتنع بالمبرر الذي تحدث به."
وواصل: "أنا مُصر أن المصري له ركلة جزاء مستحقة لم تحتسب."
وعن حالة الفريق، قال: "نحتاج إلى وقت في الفترة المقبلة من أجل الدخول في حالة المباريات بشكل جيد، ومن الصعب أن يعود الفريق لمستواه من المباراة الأولى وأتمنى أن يكون هناك تحسن مستقبلًا."
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