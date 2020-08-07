محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بأن فريقه كان الأفضل على مدار شوطي مباراة الزمالك رغم الخسارة، قائلًا إن الهدف الذي استقبله الفريق أتى من خلال خطأ ساذج.
وقال العشري في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الخسارة بهدف نظيف أمام الزمالك: "كنا أفضل في المباراة خلال الشوط الأول والثاني، والتغييرات من خلال العناصر الشابة قدمت الإضافة".
وتابع: "تحية للاعبين على الظهور الجيد في المباراة من الناحية البدنية رغم أننا كنا نشعر بالقلق بعض الشيء، وكنا أقرب للغاية من تحقيق التعادل أو الفوز".
وأضاف: "الهدف جاء من كرة ثابتة بعد خطأ في التعامل، وما يغضبني هو تسجيل هدف ساذج بهذا الشكل في الفريق؛ لأننا من المفترض أن نكون في حالة أفضل من ذلك".
وواصل: "بداية جيدة أمام فريق كبير بحجم الزمالك، وإذا نظرت للمباراة ستجدنا الأفضل طوال 90 دقيقة، وفرص الزمالك كانت قليلة للغاية، وإذا نظرت ستجد لنا فرصتين في غاية الخطورة".
ولعب الزمالك أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 لدوري we الممتاز، واستطاع الأبيض أن يتقدم للمركز الثاني بعد الفوز في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر العشري: كنا أفضل من الزمالك.. الهدف من خطأ ساذج.. ونستحق التعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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