أمير مرتضى: البداية مهمة.. وبنشرقي وأوناجم قد يشاركان في المباريات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، رضاه عن أداء ناديه في مباراة المصري والتي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

وأضاف أمير ـ خلال مراسلة مع فضائية الزمالك ـ: "البدايات تُشكل الفارق لدى اللاعبين والجهاز الفني والإدارة وكان مهماً في ظل الإصابات والغيابات المهمة مثل طارق حامد ويوسف أوباما بخلاف اللاعبين الموقفين مثلاً شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور لكن المهم البداية".

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وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "العمل الذي قام به كارتيرون في الفترة الماضية ظهر فاللاعبون (واقفون على رجلهم) بشكل قوي كما أن هناك لاعبين بدأوا المباراة لأول مرة وآخرين لأول مرة يشاركون في الفريق في مباراة رسمية خلال الموسم الحالي".

وأتم أمير مرتضى حديثه بالإشارة إلى أوناجم وبنشرقي سيخضعان للقياسيات البدنية التي ستُحدد الجرعات التدريبية التي يحتاجونها وبشكل مبدئي جلس كارتيرون معهم وقد يظهران في بعض الوقت بالمباراة المقبلة".

وبفوز الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث و15 نقطة عن الأهلي المتصدر.