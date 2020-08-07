بالصور| "تعقيم كرة الدوري وإجراءات احترازية" بمباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- حازم جوده: شهدت مباراة الزمالك والمصري الظهور الأول للكرة الرسمية للدوري الممتاز الموسم الحالي بملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بمدينة الإسكندرية. ويلعب الزمالك والمصري في افتتاح مباريات استئناف الدوري بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لقاء مؤجل من الجولة الـ14. Advertisements وعقَّم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، كرة الدوري قبل انطلاق المباراة. واطمأنَّ محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الإجراءات الاحترازية قبل المباراة. وظهر اللاعبون بالـ"كمامات" وأيضا الأجهزة الفنية والإدارية ومسؤولو أمن المباراة بجانب التباعد في المدرجات.

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