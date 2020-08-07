بالصور| "تكريم الأطباء ودقيقة حدادًا" في مباراة الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- حازم جوده:
شهدت مباراة فريق الزمالك والمصري والمؤجلة من الجولة 14 من عمر دوري WE المصري تكريم الأطباء تقديرًا على الجهود المبذولة من جانبهم في مكافحة وباء فيروس كورونا.
كما شهدت المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا مرفأ لبنان بعد الانفجار الكبير الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة بيروت.
كما حرص مسؤولو المباراة على مراقبة ومراعاة الإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.
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