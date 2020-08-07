يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب "الاتحاد" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا. وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشسترسيتي كالتالي.. حراسة المرمى: إيدرسون. Advertisements خط الدفاع: كايل والكر، فيرناندينيو ، إيمريك لابورت ، أوليكساندر زينتشينكو. خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إلكاي جوندوجان. خط الهجوم: رياض محرز، جابرييل جيسوس ، رحيم سترلينج. تذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف . وكانت انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني .

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كانت هذه تفاصيل خبر محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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