كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب "الاتحاد" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال اوروبا. وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي.. حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: إيدر ميليتاو، رافاييل فاران ، فيرلاند ميندي ، وداني كارفاخال Advertisements . خط الوسط: كاسيميرو ، توني كروس، لوكا مودريتش ، إيسكو . خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور تذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف . وكانت انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني .

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