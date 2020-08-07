رئيس سموحة : لم نرفض التعاقد مع صالح جمعة

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة. نادي سموحة، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب كبير ويمتلك موهبة وقدرات خارقة. وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن صالح جمعة لاعب كبير ولم نرفض تواجده في سموحة> صالح جمعة لاعب كبير ولم نرفض تواجده في سموحة> وتابع: "الأهلي والزمالك يمتلكان كنز من اللاعبين الشباب، وهناك نجميّن كبار في الدوري المصري سيلعبان لسموحة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر". Advertisements قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أفضل المدربين المصريين وإنهم أنقذوا نادي سموحة من الهبوط. نادي سموحة، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أفضل المدربين المصريين وإنهم أنقذوا نادي سموحة من الهبوط. كما كشف محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، عن أسباب رحيل التوأم عن صفوف الفريق السكندري. وأوضح: "التوأم رحلا عن تدريب سموحة بسبب عدم قدرة اللاعبين علي تنفيذ فكرهما التدريبي".

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