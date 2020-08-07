رئيس سموحة : أتمنى ضم ثلاثي الأهلي وبن شرقي.. ورمضان صبحي الأفضل في الدوري

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن يتمنى تواجد كل من رمضان صبحي وأليو ديانج وجونيور اجاي وأشرف بن شرقي مع سموحة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه رمضان صبحي أفضل لاعب في الدوري المصري وأنه يتمني استمراره مع الأهلي

حتي الأولمبياد.

وتابع: "مدير فني أجنبي حرم سموحة من التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" وانفعلت عليه في ملعب برج العرب".

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، هو أفضل مهاجم محلي في الدوري المصري بالوقت

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الجاري.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولكنه لا يوجد أي عروض موجودة لشراء اللاعب في الوقت الجاري.

وتابع: حسام حسن تلقي عرضًا عربيًا بـ1.5 مليون دولار، ولكني اشترطت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار".

وأتم: "حسام حسن تلقي العديد من العروض في الفترة الأخيرة علي سبيل الاعارة، ولكن مبدأ الاعارة مرفوض داخل النادي".