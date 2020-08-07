فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الزمالك أقوي نادي في مصر حاليًا وإنه أقوى أيضًا من اتحاد الكرة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن اتحاد الكرة يرفض رابطة الاندية المحترفة لرغبته في السيطرة على إدارة الدوري.

وتابع: "الأهلي هو نادي القرن الإفريقي

فالموضوع حُسم من 20 عام وما يحدث حاليًا هدفه اثارة الجدل في وسائل الاعلام".

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى

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نهاية الموسم.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم.

وتابع: "من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".

وفي سياق أخر، أشار فرج عامر: "استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة".