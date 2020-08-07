منافس الأهلي.. الوداد البيضاوي يخسر أمام نهضة البركان في الدوري المغربي

خسر نادي الوداد البيضاوي أمام نظيره نهضة البركان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، على الملعب البلدي ببركان، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المغربي.

سجل عمر النمساوي ومحمد عزيز هدفي نهضة البركان في الدقيقتين 44،

60، فيما سجل كازادي كاسينجو هدف الوداد في الدقيقة 15.

وشهدت المباراة طرد يحيي جبران مدافع الوداد المغربي في الدقيقة 31 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة يتصدر الوداد ترتيب الدوري

المغربي برصيد 37 نقطة مؤقتاً منتظراً ما ستسفر عنه مباراة غريمه التقليدي الرجاء في الجولة ذاتها، في حين يصعد نهضة البركان إلى المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة.

يذكر أن الوداد المغربي سيلتقي بالأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حين يلتقي الزمالك مع الرجاء في الدور ذاته.