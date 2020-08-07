فرج عامر : طلبنا تجديد استعارة ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري النهائي بشان التعاقد مع صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعارين في صفوف سموحة حتى نهاية الموسم.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن الثنائي لاعبان من العيار الثقيل وأنه يتمنى استمرار إعارتهم.

وتابع: "من الصعب أن يتم شراء الثنائي بشكل نهائي وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي الأهلي".

وفي سياق أخر، أشار فرج عامر: "استمرار الدوري واستكماله تأكيد على رقي المجتمع وسلامة أفراده، وحب النجاح والاجتهاد هما سر تألق جميع اللاعبين الذين يتعاقد معهم سموحة".