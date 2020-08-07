فاروق جعفر: أعداء الزمالك وراء تسريب عقد “سيف”.. وكارتيرون أخطأ في توظيف ساسي

أكد المستشار الفني لقطاع الكرة بنادي الزمالك فاروق جعفر، أن نجله سيف سيكون إضافة قوية للنادي في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن أزمة تسريب عقده يقف وراءها أحد أعداء القلعة البيضاء.

وقال جعفر: “سيف وجميع لاعبي القطاع سيمثلون إضافة للفريق ولا أرى ان نجلي يتعرض للظلم بسبب نجوميتي”.

وأضاف: “أزمة تسريب عقدي كانت مقصودة ومن قام بتسريب العقد هو شخص يحارب النادي ولم يتم تسريبه من داخل النادي، والزمالك أصبح في مكانة تانية على كافة المستويات ونقف ضد جميع أعداء النادي”

وتحدث جعفر عن لقاء الزمالك والمصري، مشيرًا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، أخطأ في توظيف اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

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وفاز الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، سجله محمود علاء في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على إستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وأوضح:” كان الأفضل أن يقوم مدرب الزمالك بمشاركة أحمد سيد “زيزو” في مركز محور الارتكاز بجوار محمد حسن، بينما يلعب ساسي كصانع ألعاب في ظـل غياب يوسف أوباما، الفريق ظهر بشكل سيئ بسبب غياب صانع الألعاب، وتأثر الزمالك هجوميًا”.

وأكمل:” مصطفي محمد قدم مباراة رائعة رغم إهدار الفرص، وهو لاعب كبير ومستقبل للكرة في مصر، ويحتاج للمساندة، وسوء التوفيق طبيعي جدًا لأي مهاجم، وهو حاول كثيرا ولكن لم يحاله التوفيق في التسجيل، ويحتاج للتركيز فقط أمام المرمى”.

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