رسميًا.. أهلي جدة يبرم عقود احترافية للثنائي بصاص والعلي لـ4 مواسم

أعلن نادي أهلي جدة، عن إنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الثنائي الشاب أحمد بصاص، وحسن العلي، بعقد يمتد لمدة 4 أعوام مقبلة، لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول في النادي.

وأصدرت إدارة الأهلي بيانا رسميًا، تؤكد إبرام عقود احترافية للثنائي بصاص والعلي نظير المستويات الفنية المميزة لهما مع فريق الشباب بالنادي، وكذلك منتخب السعودية للشباب خلال الفترة الماضية.

أحمد بصاص يبلغ من العمر 21 عامًا، بينما يبلغ حسن العلي 18 عاما، وقررت الإدارة الأهلاوية إبرام عقود لهما، في ظل خطة النادي بالاحتفاظ بالمواهب الشابة وتصعيدهم للفريق الأول، ضمن استراتيجية مدرب الأهلي “الصربي فلادان ميلويفيتش”.

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وحضر رئيس الأهلي “عبدالإله مؤمنة” ونائبه ياسر محروس، وكذلك فهد بوعائشة وكيل اللاعبين، مراسم توقيع عقود الثنائي بصاص والعلي.

وكانت إدارة النادي الجداوي، قد قامت بتجديد عقد سلمان المؤشر لمدة 3 سنوات، مقابل 12 مليون ريال، حيث سيحصل اللاعب على 4 مليون ريال سنويًا وفقا للاتفاق المبرم بشكل رسمي بين أهلي جدة واللاعب.

وكان المؤشر قد تلقى عدة عروض مؤخرا من أندية الوحدة واتحاد جدة، لكن قرر المدرب فلادان الاحتفاظ باللاعب وتجديد العقد رغم ابتعاده في الكثير من المباريات عن التشكيلة الأساسية لـ”الراقي”.

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