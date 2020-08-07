أهلي جدة يُجهز “مارين” ويحبط انتقال لاعبه إلي اتحاد جدة بـ12 مليون ريال

يسعى المدير الفني لفريق أهلي جدة “فلادان ميلويفيتش” لتجهيز الألماني ماركو مارين صانع ألعاب الفريق من أجل استكمال مباريات الموسم الحالي، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أمام الحزم في الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخضع مارين لكشف طبي من أجل معرفة تفاصيل الإصابة حيث أظهرت الفحوصات المبدئية إصابته بتمزق عضلي، ولم يتم تحديد مدة غيابه، ولكن بصفة مبدئية فأن الجهاز الطبي بالنادي أكد غيابه لفترة تصل إلى إسبوعين.

فيما يسعى الجهاز الطبي في نادي أهلي جدة لتجهيز مارين بشكل سريع، في ظل معاناة الفريق من النقص العددي، وسيخضع اللاعب الالماني لعدة جلسات علاجية في العيادة الطبية بمقر النادي، يتخللها عدة اختبارات وتمارين تقوية للعضلة المصابة.

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تجديد عقد المؤشر

فى سياق مختلف، نجحت إدارة نادي أهلي جدة، في تجديد عقد سلمان المؤشر، حيث تم إحباط انتقاله للغريم التقليدي نادي اتحـاد جدة، والذي كان يسعى لضم اللاعب بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوصل مسئولو أهلي جدة، لاتفاق مع المؤشر على تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة براتب سنوي قيمته 4 مليون ريال في الموسم الواحد، وسيحصل اللاعب على مقدم تعاقد قيمته 1.5 مليون ريال وفقا للائحة لجنة الاحتراف ووزارة الرياضة السعودية.

وكان المؤشر قد قام بتمديد عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، ليضمن مشاركته في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حتى ختام المسابقة في أكتوبر المقبل، فيما سيتم الإعلان رسميا عن العقد الجديد خلال الفترة المقبلة.

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