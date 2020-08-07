“بعد السقوط في الديربي”.. النصر يطالب بإقالة رئيس لجنة الحكام في بيان رسمي

جددت إدارة نادي النصر مطالبها بإقالة رئيس لجنة الحكام، وذلك عبر خطاب “ثالث” وجهه صفوان السويكت رئيس النادي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي صدرت عن الفرنسي “بينوا باستين” حكم ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (4-1).

وطالبت إدارة النصر في بيان نشر عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى سرعـة عقد جمعية عمومية غير عادية حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد الكرة السعودي والذي دائما يوصي ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم بضرورة التقيد به، وهذه الدعوة كفلها النظام الأساسي للاتحاد بموجب أحكام المادة (29)، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إقالة رئيس لجنة الحكام استناداً للمادة (37/1) من ذات النظام.

وشدد النادي العاصمي طبقا لما جاء في البيان، على مطالبته بإعفاء رئيس اللجنة، طالما أن الأخطاء التحكيمية مازالت مؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها.

وأكد النصر، عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام والعاملين في تقنية “VAR” والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار .

وقال النادي:”كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة مباراة الهلال باتفاق خبراء التحكيم”.

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وأشار البيان، إلى مخاطبة النصر لاتحاد الكرة مرتين الأولى في شهر فبراير 2020، والثانية في مارس من ذات العام بخصوص إعفاء رئيس لجنة الحكام.

وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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