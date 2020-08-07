ميدو: الحكم تغاضى عن طرد لاعب الزمالك أمام المصري، وينتقد حكام الـVAR

علق أحمد حسام “ميدو” نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على بعض اللقطات الفنية والأمور التحكيمية المثيرة للجدل، خلال لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتقد ميدو، حكم لقاء الزمالك والمصري “محمد عادل” في ظل وقوعه في بعض الأخطاء، أبرزها عدم طرد محمد حسن لاعب خط وسط الزمالك بعد حصوله على بطاقة الصفراء في بداية المباراة.

وقال ميدو عبر حسابه على تويتر: “شوط اول سئ جدا ولا اعلم لماذا لم يتدخل الڤار في كرة محمد حسن التي كانت تستلزم انذار ثانٍ!! بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الاندية ولكن توقعنا بعد وجود الڤار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمدة من الحكام”.

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وأضاف:” لدى بعض الشباب فكرة خاطئة عن الڤار وهي ان التقنية تتدخل في حالة الطرد المباشر فقط، وهذا يصح قانونًا ولكن كل حكام الڤار في العالم يتحدثون إلى الحكم في أي حالة متأكدين منها”.

وواصل:” عندما يلعب الزمالك بلاعبين ارتكاز، فإن الوحيد اللاعب الوحيد القادر على اعطاء الحرية لفرجاني ساسي هو طارق حامد، وفي غيابه سيطل ساسي دائما مقيد”.

وأكمل: “افضل حل لتعويض غياب طارق حامد ويوسف أوباما هو اللعب بالثنائي محمد عبد الغني ارتكاز وامامه زيزو وساسي، كارتيرون سيلجأ في المباريات القادمة لهذه الطريقة”.

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